Нетаньяху назвал обвинения против него политически мотивированными

Он призывает к расследованию в отношении тех, кто расследовал его дело

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в четверг, что выдвинутые против него обвинения в коррупции являются политически мотивированными и направлены на его отстранение от должности.

"Сегодня мы стали свидетелями попытки заговора против премьера", - сказал Нетаньяху в ходе телеобращения к согражданам.

"Это наиболее сложное время с политической точки зрения (для предъявления обвинений - ИФ)", - заявил он в своем обращении, имея в виду, что обвинения предъявлены в разгар политического кризиса в стране.

Нетаньяху добавил, что является жертвой "политической охоты на ведьм".

Вместе с тем, он призвал израильтян добиваться расследования против тех, кто вел разбирательство против него.

"Нужно быть слепым, чтобы не заметить, что с правовой системой", - сказал он.

"Пришло время провести расследование против тех, кто вел расследование (против Нетаньяху - ИФ)", - подчеркнул премьер.

Ранее генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит выдвинул против Нетаньяху обвинения во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве.