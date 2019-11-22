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Украина оказалась среди "лидеров" в мире по числу жертв от мин

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В течение 2018 года на Украине от наземных мин и взрывных устройств погибли или получили ранения 325 человек.

"На данный момент площадь заминированных территорий в Украине оценивается в более чем семь тысяч квадратных километров. Украина также входит в список стран с самым высоким количеством жертв и пострадавших от мин, утверждают эксперты", - сказано в сообщении на сайте Deutsche Welle со ссылкой на доклад "Landmine Monitor 2019", который в четверг, 21 ноября, представила в Мюнхене международная неправительственная организация Handicap International. Также подчеркивается, что это лишь приблизительные подсчеты.

Подчеркивается, что Украина оказалась на пятом месте в мире в рейтинге стран с самым высоким количеством жертв от этой разновидности боеприпасов. На первом месте в этом списке Афганистан, где было зафиксировано 2234 жертвы разрывов мин и взрывных устройств. Далее следуют Сирия, Йемен и Мьянма.

Всего в течение 2018 года в мире от мин и взрывных устройств погибли или получили ранения 6897 человек. Большинство жертв - мирные жители, из которых более половины - дети. Статистика охватывает только официально зарегистрированные и подтвержденные случаи смерти или увечья от мин и аналогичных взрывных устройств.

Авторы публикации, в частности, отслеживали соблюдение Оттавского договора (другое название - Конвенция о запрете противопехотных мин, вступил в силу в 1999 году). Он запрещает применение, накопление, производство и передачу противопехотных мин, а также регулирует процесс разминирования и поддержку пострадавших. С 25 по 29 ноября в Осло пройдет конференция государств-участников договора, которая призвана оценить ситуацию в этой сфере.

Ранее в ноябре представители самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщали, что с начале вооруженного конфликта в 2014 году в Донбассе погибли около пяти тысяч человек.

Украина Landmine Monitor Handicap International Мюнхен

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