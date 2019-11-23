Спецпредставитель генсека ООН по Сирии намерен встретиться с представителями РФ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен планирует в ближайшем будущем встретиться с российскими представителями.

"Да, у меня есть планы. Вероятно, что они будут обнародованы на следующей неделе. Я надеюсь на проведение встреч в ближайшем будущем", - сказал он журналистам в ООН, отвечая на вопрос, планирует ли он встречаться с кем-либо из российских представителей.

Педерсен отметил, что надеется услышать новости относительно возможности встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его заместителем Сергеем Вершининым.