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Спецпредставитель генсека ООН по Сирии намерен встретиться с представителями РФ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен планирует в ближайшем будущем встретиться с российскими представителями.

"Да, у меня есть планы. Вероятно, что они будут обнародованы на следующей неделе. Я надеюсь на проведение встреч в ближайшем будущем", - сказал он журналистам в ООН, отвечая на вопрос, планирует ли он встречаться с кем-либо из российских представителей.

Педерсен отметил, что надеется услышать новости относительно возможности встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его заместителем Сергеем Вершининым.

Россия Сирия ООН Гейр Педерсен

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