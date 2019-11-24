Очевидцы сообщили о девяти погибших в сирийском городе у границы с Турцией

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Заминированный автомобиль взорвался в субботу в сирийском городе Телль-эль-Абьяд, расположенном близ границы с Турцией, сообщают турецкие СМИ.

По информации очевидцев, контактирующих с сирийской оппозицией, в результате теракта погибли девять человек, часть которых - мирные жители.

Город в настоящее время находится под контролем турецких военных и поддерживающих их сирийских военизированных формирований. Они вошли в Телль-эль-Абьяд ранее осенью в рамках операции против курдских боевиков.

В Анкаре заявили, что за взрывом стоят формирования курдских боевиков.