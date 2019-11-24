Поиск

Очевидцы сообщили о девяти погибших в сирийском городе у границы с Турцией

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Заминированный автомобиль взорвался в субботу в сирийском городе Телль-эль-Абьяд, расположенном близ границы с Турцией, сообщают турецкие СМИ.

По информации очевидцев, контактирующих с сирийской оппозицией, в результате теракта погибли девять человек, часть которых - мирные жители.

Город в настоящее время находится под контролем турецких военных и поддерживающих их сирийских военизированных формирований. Они вошли в Телль-эль-Абьяд ранее осенью в рамках операции против курдских боевиков.

В Анкаре заявили, что за взрывом стоят формирования курдских боевиков.

Сирия Телль-эль-Абьяд

Новости

Салливан на встрече с Лавровым призвал Россию выполнять минские договоренности

Дуров извинился за вчерашний сбой в работе Telegram

Что произошло за день: суббота, 23 ноября

Россия достроит в Венесуэле завод по производству автоматов Калашникова

ОАК заявила о переговорах с Турцией о поставках самолетов SSJ-100 и МС-21

ОАК заявила о переговорах с Турцией о поставках самолетов SSJ-100 и МС-21

Лавров заявил, что ничего не знает о якобы вмешательстве России в дела Каталонии

У берегов Малайзии задержали сухогруз с россиянином в экипаже

У берегов Малайзии задержали сухогруз с россиянином в экипаже

Что случилось этой ночью: суббота, 23 ноября

РФ выразила Японии озабоченность в связи с военным союзом Токио и США

РФ выразила Японии озабоченность в связи с военным союзом Токио и США

Трамп усомнился в подписании законопроекта по Гонконгу ради сделки с КНР

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');