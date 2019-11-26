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Турция обвинила курдов в гибели 17 человек из-за теракта на севере Сирии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Не менее 17 человек стали жертвами теракта, который произошел в сирийском населенном пункте Телль-Халеф вблизи границы Турции и Сирии, сообщает во вторник агентство "Анадолу" со ссылкой на министерство обороны Турции.

Турецкое ведомство возложило ответственность за теракт на курдских боевиков из Рабочей партии Курдистана и "Отрядов народной самообороны". Оно отметило, что еще более 20 человек были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля.

Телль-Халеф находится на западе района Рас-эль-Айн, контроль над которым ранее установили турецкие военные и союзные Анкаре силы сирийской оппозиции.

В субботу стало известно о теракте в сирийском городе Телль-эль-Абьяд, расположенном близ границы с Турцией и контролируемом турецкими войсками. По информации очевидцев, контактирующих с сирийской оппозицией, тогда в результате теракта погибли девять человек, часть из которых - мирные жители. В Анкаре заявили, что за взрывом стоят формирования курдских боевиков.

Сирия Турция курды

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