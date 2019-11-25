Глава Пентагона запросил отставку министра ВМС США

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Марк Эспер попросил об отставке министра ВМС США Ричарда Спенсера за его рассмотрение спорного дела о военных преступлениях, сообщает The Washington Post.

"К сожалению, в результате я решил, что министр Спенсер больше не имеет моего доверия для того, чтобы продолжать оставаться на своем посту", - следует из заявления главы Пентагона.

Эспер добавил: "Я желаю Ричарду всего хорошего".

Отмечается, что утеря доверия связана с делом морского пехотинца Эдварда Галлахера, которого суд оправдал по ряду военных преступлений.

Эспер был "глубоко обеспокоен" сообщениями о том, что Спенсер в частном порядке обратился к чиновникам Белого дома, пообещав, несмотря на противоположную публичную позицию, что Галлахер будет восстановлен в звании и сможет уйти в отставку в качестве морского пехотинца.

В свою очередь, представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что данное предложение держалось в секрете от Эспера, несмотря на многочисленные разговоры между двумя чиновниками о деле Галлахера.

Вместо уходящего Спенсера министр обороны предложил на его пост кандидатуру нынешнего посла США в Норвегии Кеннета Брейтуэйта.

В 2017 году в Ираке Галлахер сделал фотографию с телом убитого боевика группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ). В июле военный трибунал признал его виновным в незаконном позировании на фото, но оправдал в убийстве взятого в плен боевика. Военнослужащий был понижен в звании и лишен части выплат.

На этой неделе командование ВМС США заявило, что дело Галлахера рассмотрит специальная комиссия флота, которой предстоит выяснить, достоин ли морпех оставаться в рядах морских котиков.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп на своей странице в твиттере заявил, что ВМС не могут исключить Галлахера из подразделения.

Министр ВМС США в ответ отметил, что сообщения в твиттере не могут считаться приказами.