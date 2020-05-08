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Посол США на норвежской подлодке понаблюдал за действиями ВМФ РФ в Арктике

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Посол США в Норвегии Кеннет Брейтуэйт, номинируемый на пост министра ВМС США, заявил комитету Сената по вооруженным силам, что лично наблюдал за российскими подлодками в ходе учений норвежских ВМС.

"Подводные военные действия становятся все более сложной задачей, поскольку наши противники продолжают совершенствовать свои боевые системы. Я был свидетелем этого воочию во время моего пребывания в качестве посла США в Норвегии, имея возможность плавать на борту норвежской подводной лодки в сочетании с тесным партнерством с норвежским флотом для выявления и поддержания осведомленности о передвижениях российских подводных лодок в Арктическом регионе", - заявил Брейтуэйт в своих письменных показаниях Сенату.

Он отметил, что Военно-морское министерство будет поддерживать свое подводное преимущество за счет дальнейшего развития наступательных подводных сил, главным образом с помощью ударных подводных лодок, будущих беспилотных подводных аппаратов и сил противолодочной обороны.

"Соединенные Штаты находятся в стратегическом соперничестве за глобальное влияние с Китаем и Россией. Конкуренция великих держав является определяющим вызовом национальной безопасности нашего века и потребует передового развертывания военно-морских сил, которые могут конкурировать с равными противниками, сдерживать их и при необходимости побеждать", - добавил он.

Брейтуэйт служил послом в Норвегии с февраля 2018 года и является отставным контр-адмиралом ВМС.

Предшественник Брейтуэйта Ричард Спенсер ушел в отставку в ноябре после того, как глава Минобороны США Марк Эспер попросил его покинуть свой пост за рассмотрение спорного дела морского пехотинца Эдварда Галлахера.

Норвегия США Кеннет Брейтуэйт

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