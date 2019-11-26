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Четверо погибли, около 150 человек пострадали в результате землетрясения в Албании

Четверо погибли, около 150 человек пострадали в результате землетрясения в Албании
Последствия землетрясения в Албании
Фото: Reuters

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Не менее четырех человек стали жертвами землетрясения в Албании, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Один человек погиб в округе Курбин к северу от албанской столицы Тираны, второй - в городе Дуррес. Где погибли еще два человека, в сообщении не указано. Еще 150 человек пострадали.

Посольство России в этой стране сообщило, что информации о пострадавших россиянах нет. Отмечается, что землетрясение привело к обрушению ряда зданий. Проводятся поисково-спасательные работы.

По словам очевидцев, подземные толчки ощущались вдоль всего албанского побережья.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на вторник. Эпицентр располагался между Тираной и вторым по величине городом Дурресом. Ранее отмечалось, что в результате подземных толчков травмы получили несколько жителей Дурреса.

Албания Тирана Дуррес

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