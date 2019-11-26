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Американские исследователи сочли низкой эффективность "российских троллей"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Попытки "российских троллей" оказать влияние на американцев в соцсетях и посеять раздор среди пользователей в 2017 году, судя по всему, не увенчались успехом, считают исследователи из американского университета Дьюка.

"Полученные данные указывают, что российские тролли, возможно, не смогли посеять раздор, потому что в большинстве своем они взаимодействовали с людьми, которые уже и так придерживались полярно разных позиций", - приводят западные СМИ слова ученых.

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"Мы не нашли никаких доказательств тому, что был оказан существенный эффект на идеологию, взгляды на политику и социальные аспекты или же на убеждения сторонников того или иного лагеря (республиканцев или демократов - ИФ)", - отмечают авторы исследования.

Они собрали данные и проанализировали взаимодействие предполагаемых "российских троллей" с более чем 1,2 тыс. аккаунтов американцев в конце 2017 года. Часть из этих аккаунтов принадлежит сторонникам Республиканской партии, часть - сторонникам демократов.

Однако исследователи указывают, что их работа имела "ограниченный" характер, так как анализировали они только данные за 2017 год и соответственно не могли найти ответ на важный вопрос: оказали ли "российские тролли" осязаемое влияние на президентские выборы 2016 года.

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"Тем не менее, наше исследование носило ограниченный характер, как по числу участников, так и по временному периоду - 2017 году - спустя год после выборов 2016 года. Поэтому это исследование не должно преуменьшать наше беспокойство относительно кампаний по оказанию влияния, которые предпринимаются в соцсетях иностранными силами", - подытожили ученые из Университета Дьюка.

Американские СМИ называют "Агентство интернет-исследований" "фабрикой троллей". "Агентство интернет-исследований" фигурирует в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера, оно внесено в санкционные списки США за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.

Тема иностранного вмешательства в американские выборы и сейчас регулярно поднимается СМИ и политическими деятелями. В Вашингтоне уверены, что угроза очередного такого вмешательства сохраняется, и потому принимают меры по защите от хакеров и иностранных интернет-троллей в преддверии президентских выборов 2020 года.

США Россия

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