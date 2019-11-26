В НАТО подтвердили заинтересованность в военных контактах с Россией

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Встреча председателя Военного комитета НАТО Стюарта Пича и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова во вторник в Баку свидетельствует о заинтересованности сторон в контактах по военной линии, считают в НАТО.

"Эта непосредственная встреча демонстрирует явную взаимную заинтересованность в поддержании военных линий связи для обеспечения предсказуемости в соответствии с... диалогом на политическом уровне с высшим руководством России", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Североатлантического альянса.

"Главный маршал авиации Пич и генерал Герасимов договорились и дальше использовать военные линии связи в будущем", - отмечается в заявлении.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в Минобороны РФ, стороны обсудили на встрече в Баку меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО. "Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов, а также обсудили обстановку в кризисных регионах", - сказали в Минобороны.

28 августа Минобороны РФ и НАТО сообщали о телефонных переговорах Герасимова и Пича.

Российское военное руководство ранее неоднократно заявляло, что военная активность НАТО у границ России создает напряженность.

"НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и военную активность в Европе. Усиливает свое военное присутствие, размещает дополнительные воинские контингенты и наступательные вооружения. В дополнение к развернутому в Румынии комплексу противоракетной обороны США аналогичная система создается в Польше. На регулярной основе проводятся военные учения, модернизируется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов стран альянса. Значительно повысилась интенсивность разведывательной деятельности", - сказал 25 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В январе Пич упоминал Россию среди главных вызовов для НАТО.