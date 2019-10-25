Шойгу рассказал об ответе РФ и Белоруссии на активность НАТО у границ двух стран

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Москва и Минск вынуждены принимать меры защиты в ответ на угрозы своей безопасности в связи с наращиванием боевого потенциала НАТО в непосредственной близости у границ Союзного государства России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В противовес размещению войск североатлантического блока у наших границ и реализации натовской инициативы "4 по 30" мы вынуждены принимать ответные меры оборонительного характера. В этих целях наращиваем потенциал наших войск, осуществляем их плановое перевооружение", - сказал министр в пятницу на заседании совместной коллегии военных ведомств двух стран.

По словам Шойгу, основное внимание уделяется "развитию региональной группировки войск Белоруссии и России, совместной оперативной и боевой подготовке, а также формированию действенной нормативной правовой базы".

Обстановка на Западном стратегическом направлении, по оценке Шойгу, "остаётся напряженной". "НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и военную активность в Европе. Усиливает свое военное присутствие, размещает дополнительные воинские контингенты и наступательные вооружения. В дополнение к развернутому в Румынии комплексу противоракетной обороны США аналогичная система создается в Польше. На регулярной основе проводятся военные учения, модернизируется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов стран альянса. Значительно повысилась интенсивность разведывательной деятельности", - сказал министр обороны РФ.

При этом, отметил он, "Запад оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России". На этом фоне, по словам Шойгу, "ведется масштабная информационная кампания по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу братских отношений двух стран".

Говоря о развитии региональной группировки войск России и Белоруссии, он отметил, в частности, успешно проведенные в сентябре учения "Щит Союза-2019", которые носили "исключительно оборонительный характер". В них было задействовано около 12 тысяч военнослужащих и 950 единиц военной техники.

"В октябре проведен ряд мероприятий с участием союзников по ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности - ИФ). Это учение с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие-2019", специальное учение "Эшелон-2019" с силами и средствами МТО, а также учение с подразделениями разведки "Поиск-2019"", - сказал Шойгу.

Он полагает, что сегодня приоритетами России и Беларуси "должны стать сотрудничество в развитии вооруженных сил, согласованная политика в области обороны и взаимное использование военной инфраструктуры".

Ранее в НАТО заявили, что инициатива "4x30" разработана в интересах повышения боеготовности Североатлантического альянса. Она подразумевает, что союзники обязуются в случае необходимости предоставить 30 батальонов, 30 эскадрилий и 30 боевых кораблей в распоряжение альянса в течение 30 дней.

Ранее в октябре президент РФ Владимир Путин предложил лидерам стран СНГ обсудить совместные действия в связи с учениями НАТО у российских границ. Обеспокоенность масштабными учениями альянса в Европе, запланированными на весну 2020 года, высказывал и белорусский лидер Александр Лукашенко.