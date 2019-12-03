Трамп счел оскорбительным заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что из-за снижающейся поддержки со стороны США альянс находится в стадии "смерти мозга". Ранее издание Axios сообщало со ссылкой на чиновников в Белом доме, что Трамп разозлился на Макрона за эти слова.

"Это оскорбительно для целого ряда сил", - сказал Трамп во вторник на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом "на полях" саммита альянса в Лондоне.

"У НАТО большие цели, это нечестно по отношению к США", - добавил президент США.

"Я был очень удивлен, когда услышал это, я бы хотел спросить у вас, что вы думаете о заявлении о том, что мозг НАТО мертв", - продолжил Трамп, обратившись к Столтенбергу, который ответил на это, что считает НАТО активным объединением.

"НАТО - активен, он гибкий, способен приспосабливаться", - сказал генсек альянса. По его словам, альянс в очередной раз доказал, что способен изменяться и подстраиваться под актуальные задачи.

В Лондоне во вторник, 3 декабря, открывается юбилейный саммит НАТО. На нем будет отмечаться 70-летие с момента создания альянса. Саммит пройдет 3-4 декабря.

Реакция на слова Макрона

Ранее в ноябре в интервью британскому журналу The Economist Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по НАТО, в частности, с Турцией. По его словам, необходимо "прояснить, каковы стратегические цели НАТО". Макрон подчеркивал, что Европа находится "на краю пропасти", и вновь выступил за "наращивание" оборонных возможностей Европы.

Заявление французского президента о "смерти мозга" НАТО позднее опроверг генсек альянса Йенс Столтенберг. Со словами Макрона также не согласились власти Эстонии и Литвы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 ноября подверг резкой критике позицию Макрона, в том числе за слова о "смерти мозга НАТО", посоветовав французскому лидеру обратиться к врачу. Эрдоган также добавил, что у Парижа нет права принимать решения по поводу членства Турции в НАТО. Кроме того, турецкий президент затронул вопрос французского военного присутствия в Сирии.

В Кремле несколько раз комментировали эти слова Макрона. 8 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не берется решать, живо НАТО или нет. "Мы не патологоанатомы", - подчеркнул Песков.

3 декабря Песков сказал следующее: "Это не наше дело. Это наше дело тогда, когда альянс угрожает безопасности РФ. Давайте не забывать, что альянс - это продукт эпохи конфронтации, "холодной войны". Российская Федерация никогда не хотела, чтобы эта эпоха возвращалась. Но альянс, который был создан и заточен под идеологию конфронтации, конечно, ничего другого по идее нести не может".

"В этом плане, конечно, мы с большим вниманием наблюдаем за тем, что происходит внутри альянса. А что касается отмирания или неотмирания частей тела, то это не наш вопрос", - подчеркнул представитель Кремля.