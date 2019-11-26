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Один из изобретателей "Новичка" допустил распространение этих ОВ из СССР по всему миру

По его словам, в СССР их выпускали только для испытаний, но не в промышленных количествах

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Часть отравляющих веществ класса "Новичок", которые недавно предложили официально запретить, разрабатывалась в СССР в 70-е годы, их почти все использовали в ходе испытаний, но впоследствии они могли "расползтись" по всему миру, сказал "Интерфаксу" химик, один из разработчиков отравляющих веществ Владимир Углев.

В 2018 году Россия предложила добавить четыре класса веществ, в том числе "Новичок", в список запрещенного химического оружия. Конференция стран-участниц конвенции о запрещении химоружия рассмотрит это предложение 27 ноября.

Отравление Сергея Скрипаля

По словам Углева, первой из предложенных Россией формул соответствует вещество, полученное в Вольском филиале Государственного НИИ органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ) в 1972 году. Это группа веществ А-230, которые в СССР рассматривались в качестве потенциально боевых, добавил он. Их испытания были неудачными: оказалось, они недостаточно морозоустойчивы.

Второй формуле в списке соответствует группа веществ А-234, которую начали разрабатывать в 1975 году, сказал эксперт. Ее также создали в ГОСНИИОХТ, он участвовал в исследованиях по А-234. "Проводилась наработка опытных партий продукта А-234 и А-232 для полевых испытаний", - добавил он.

По мнению Углева, в Солсбери было использовано вещество А-234. "Я могу это утверждать, поскольку были результаты спектрального анализа, была выдана молекулярная масса. Тут осечки быть не может", - заявил он.

С развалом СССР все разработки завершились. Он добавил, что "наука не стоит на месте, и все эти ОВ могли быть получены на Западе".

По словам ученого, вещества, которые принято объединять названием "Новичок", разрабатывались в Советском Союзе "для боевого применения, но не производились". Их массового производства не было, речь идет о лабораторных наработках. "Они фактически полностью были использованы при испытаниях", - уточнил он.

"Лабораторно-технологические установки выдавали за смену два-три килограмма этого вещества максимум, в то время как для испытаний нужно более 150 кг", - сказал Углев.

Всего "в лабораториях было синтезировано более 100 разных химических комбинаций: какие-то более токсичные, такие как А-232 или А-234, а какие-то менее", уточнил он.

Между тем, другой разработчик веществ класса "Новичок" Вил Мирзаянов сказал, что первые два из четырех предложенных Россией веществ относятся к отравляющим веществам нервно-паралитического действия, называемым "Новичками" - это А-230 и А-232. Но и формулы других "Новичков", по его словам, "охвачены предложенным списком".

В списки 1 Конвенции о запрещении химоружия внесены вещества, являющиеся химическим оружием или используемые для его изготовления. Конвенция допускает их выпуск и применение в мирных целях в объеме не больше Их можно изготавливать и использовать в мирных целях, но не более 100 граммов в год.

27 ноября конференция стран-участниц Конвенции может рассмотреть в едином "пакете" и российское, и западное предложение, свидетельствуют подготовленные к мероприятию документы, подтвердили и в российском постпредстве при ОЗХО.

О разработке Советским Союзом этих веществ бывший сотрудник ГОСНИИОХТ Вил Мирзаянов в 1992 году рассказал в статье, опубликованной "Московскими новостями". Против него было возбуждено уголовное дело о разглашении гостайны, впоследствии обвинения были сняты, и он эмигрировал в США.

Спустя несколько лет Мирзаянов опубликовал там книгу о советской программе разработки химического оружия, где привел формулы разработанных в СССР нервно-паралитических веществ класса "Новичок".

4 марта 2018 года в центре Солсбери нашли в тяжелом состоянии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. После расследования премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. Оба выжили, но погибла гражданка Великобритании, отравившаяся этим ядом случайно.

Россия все обвинения в связи с делом Скрипаля отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что никаких программ по разработке ОВ под названием "Новичок" ни в России, ни в СССР не было.

Владимир Углев ГОСНИИОХТ Новичок СССР Вил Мирзаянов

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