Что произошло за день: четверг, 28 ноября

Последствия временного увольнения трансплантолога Каабака, новый фигурант "дела 27 июля" и "минирование" судов ради криптовалюты

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Глава НМИЦ здоровья детей объяснил увольнение трансплантолога Михаила Каабака. Андрей Фисенко заявил, что таким образом учреждение добивалось, чтобы в нем работали только штатные сотрудники. Между тем сам Каабак назвал свое увольнение недоразумением и подчеркнул, что из-за этого годовалая девочка, ожидавшая пересадки почки, была выписана и погибла без гемодиализа. В Минздраве сообщили, что ребенок умер из-за пневмонии. Следователи начали проверку.

- Еврокомиссия решила не обжаловать ограничение на использование газопровода OPAL. Ранее в сентябре Европейский суд постановил заморозить 50% мощности OPAL на выходе из Германии в Чехию для использования "Газпромом".

- В Дагестане обезвредили банду, причастную к убийствам и теракту. В ФСБ сообщили, что в группу "Шараповские" входили более 250 человек, среди них - действовавшие в 2007-2015 годах сотрудники МВД по Дагестану, адвокаты и террористы. Организаторы и исполнители преступлений задержаны.

- Задержан новый фигурант "дела 27 июля". Это 30-летний Сергей Суровцев, который, по версии следствия, ударил росгвардейца металлическим ограждением в ходе несанкционированной акции в Москве. Мужчину вычислили по записям с камер наблюдения.

- Адвокат ученого Олега Соколова заявил, что у него нет судимости за гибель человека при кораблекрушении. По словам Александра Почуева, Соколов был участником ЧП в Финском заливе в 1981 году, однако подлинность "приговора", появившегося в интернете, подтвердить невозможно.

- Министр здравоохранения Ростовской области стала фигурантом уголовного дела. Татьяну Быковскую и ее заместителя задержали по делу о превышении должностных полномочий, связанному с конкурсом на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов.

- Суды в Москве и Санкт-Петербурге прерывали работу из-за "минирования". Анонимы требовали криптовалюту у основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Сообщения о взрывном устройстве приходили на электронную почту судов.