На Лондонском мосту произошла стрельба
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Полиция выясняет подробности инцидента, который произошел в пятницу на Лондонском мосту, сообщила в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си.
По ее данным, на мосту произошла драка. Кроме того, с него доносились выстрелы.
#BREAKING : Reports of a shooting incident on London Bridge #Londonbridge #London pic.twitter.com/9kLaoTFElP— News flash (@BRNewsFlash) 29 ноября 2019 г.
Сообщается, что после прибытия полиции стрельба стихла.
#BREAKING— News flash (@BRNewsFlash) 29 ноября 2019 г.
New footage shows that the suspect was injured after the police shot him#Londonbridge pic.twitter.com/BbKRYRon4c
В настоящее время мост оцеплен.