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На Лондонском мосту произошла стрельба

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Полиция выясняет подробности инцидента, который произошел в пятницу на Лондонском мосту, сообщила в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По ее данным, на мосту произошла драка. Кроме того, с него доносились выстрелы.

Сообщается, что после прибытия полиции стрельба стихла.

В настоящее время мост оцеплен.

Великобритания

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