На Лондонском мосту произошла стрельба

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Полиция выясняет подробности инцидента, который произошел в пятницу на Лондонском мосту, сообщила в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По ее данным, на мосту произошла драка. Кроме того, с него доносились выстрелы.

Сообщается, что после прибытия полиции стрельба стихла.

#BREAKING

New footage shows that the suspect was injured after the police shot him#Londonbridge pic.twitter.com/BbKRYRon4c — News flash (@BRNewsFlash) 29 ноября 2019 г.

В настоящее время мост оцеплен.