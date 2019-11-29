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Полиция застрелила напавшего на людей с ножом на Лондонском мосту

По данным полиции, есть раненые, а Sky news сообщает, по меньшей мере, об одном убитом, не считая нападавшего

Полиция застрелила напавшего на людей с ножом на Лондонском мосту
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Британские полицейские застрелили вооруженного человека на Лондонском мосту, сообщает телеканал Sky news со ссылкой на полицию.

По данным журналиста телеканала, ранее на мосту неизвестный, вооруженный ножом, начал нападать на людей. На место событий были направлены полицейские, которые ликвидировали нападавшего.

Sky news сообщает, что в результате атаки был убит еще один человек, помимо нападавшего. Эта информация в настоящее время проверяется.

"В полицию в 13:58 (16:58 по Москве) поступило сообщение о нападении с ножом вблизи Лондонского моста", - говорится в сообщении полиции в твиттере.

"Полицейские задержали одного человека. Мы полагаем, что есть раненые", - отметили в полиции.

В то же время в полиции пока не подтвердили информацию СМИ, что ранее в районе Лондонского моста полицейские застрелили нападавшего с ножом.

Тем временем в интернете появились фотографии, на которых можно увидеть грузовик, вставший поперек моста и перегородивший часть проезжей части. Также на снимках можно заметить полицейские автомобили и вооруженного полицейского в северной части моста.

Полицейские оцепили место событий и полностью эвакуировали с моста всех людей.

Полиция также распространила призыв ко всем гражданским лицам в этом районе следовать предписаниям находящихся здесь офицеров полиции.

В службе неотложной помощи Лондона сообщили, что медики уже присутствуют на месте событий.

Великобритания Лондон

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