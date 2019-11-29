Зеленский посетовал, что слово "прокурор" на Украине стало практически матерным

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский отметил нынешнее негативное восприятие в обществе работников прокуратуры.

"Должны признать, что в эти годы слово "прокурор", к сожалению, приобрело на Украине негативное, практически нецензурное значение. У обычных людей слово "прокурор" ассоциируется не с верховенством права или законностью, а с дорогими авто, виллами, яхтами и драгоценностями", - сказал он на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры в пятницу.

Зеленский подчеркнул, что стратегическая задача генерального прокурора Руслана Рябошапки и его команды - изменить эту ситуацию раз и навсегда. "Уверен, что именно вам это под силу. И этот процесс уже начался. По моему личному мнению, впервые за годы независимости происходит не имитация реформы, а действительно реальные изменения, которые касаются всех уровней прокуратуры", - отметил он.

Президент добавил, что прокуроры уже прошли два непростых этапа аттестации и подтвердили свои способности и навыки. "Я искренне желаю каждому из вас достойно пройти завершающий этап аттестации и доказать свою добропорядочность, профессиональную компетентность и этику. И тогда Украина, наконец, получит справедливую, ориентированную на общество прокуратуру, которая будет примером для всех других органов правопорядка", - сказал Зеленский.

Глава государства также обратил внимание, что каждый коррупционер в стране должен понести наказание, независимо от фамилии и должности. "Еще один приоритет - это коррупционные преступления. Каждый коррупционер должен понести ответственность независимо от фамилии, понимаем, о ком мы, должности и сферы деятельности. Будьте уверены, я, как президент Украины, являюсь вашим союзником в этой нелегкой борьбе", - сказал Зеленский

Он пожелал работникам прокуратуры каждый день появляться в "громких новостях, где будут фигурировать цифры 5, 10, 15, 20, 50, но это будут не суммы каких-то взяток, а годы, которые благодаря вашей профессиональной работе получили преступники и коррупционеры".

В сентябре Зеленский подписал закон о реформе органов прокуратуры на Украине. Реформа, в частности, включает в себе переаттестацию сотрудников надзорного ведомства.

В начале октябре первый замгенпрокурора Украины Виталий Касько говорил, что нынешняя реформа прокуратуры качественно отличается от других подобных кампаний, проводимых ранее. По его словам, отличие заключается в том, что обновление ведомства будет проводиться "сверху, начиная с Генеральной прокуратуры, которая не просто будет переименована в Офис генерального прокурора, но и все сотрудники этой прокуратуры пройдут многоуровневые тесты, аттестацию, проверки на добропорядочность и в конце концов будет запущена свежая кровь в Офис генпрокурора, потом в областные прокуратуры, а потом уже в окружные".