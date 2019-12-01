В Киеве ребенок погиб во время обстрела автомобиля

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Неизвестные в Киеве вечером открыли огонь по автомобилю Range Rover, где в тот момент находился ребенок.

Как сообщает интернет-издание "Информатор", ребенок трех с половиной лет скончался на месте.

С водительской стороны на переднем боковом стекле Range Rover видны последствия выстрела. Пострадал также и водитель внедорожника. Как отмечает издание, вероятнее всего, это отец семейства.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.