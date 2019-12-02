Обе жертвы нападения на Лондонском мосту оказались выпускниками Кембриджа

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Двое погибших в результате нападения мужчины с ножом в центре Лондона 29 ноября были выпускниками Кембриджского университета (Англия), сообщает "Би-би-си" со ссылкой на лондонскую полицию.

По ее данным, и 23-летняя Саския Джонс, и 25-летний Джек Меррит работали в реабилитационной программе помощи заключенным "Учимся вместе". Этот проект был организатором мероприятия в здании Гильдии рыботорговцев, где произошла атака.

"Би-би-си" отмечает, что подозреваемый в нападении Усман Хан был одним из подопечных программы "Учимся вместе". Он ранее уже имел судимость по статье о терроризме, но был освобожден досрочно.

"Величайшая трагедия заключается в том, что эти люди были убиты тем, кому они стремились помочь", - заявил вице-канцлер Кембриджского университета профессор Ситвен Тоуп.

29 ноября в центре Лондона сотрудники полиции застрелили вооруженного ножом мужчину, напавшего на прохожих. Во время мероприятия в здании Гильдии рыботорговцев Усман Хан успел убить двух человек и ранить еще пятерых. В момент нападения на нем был муляж взрывного устройства. Его обезвредили двое мужчин, которые также были на мероприятии.

Ответственность за нападение взяло на себя ИГ (запрещено в РФ), но никаких доказательств террористы в подтверждение не привели.