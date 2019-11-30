ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) объявила, что берет на себя ответственность за совершенное в пятницу нападение в Лондоне.

Группировка опубликовала соответствующее сообщение на своих ресурсах в интернете, при этом, не предоставив никаких доказательств того, что автор нападения - действительно член ИГ.

29 ноября в центре Лондона сотрудники полиции застрелили вооруженного ножом мужчину, напавшего на прохожих. Он успел убить двух человек и ранить​​​​​​​ еще пятерых. Оказалось, что нападавшего зовут Усман Хан. Он был известен британским спецслужбам, считавшим, что этот человек - сторонник радикальных форм ислама и потому представляет опасность.