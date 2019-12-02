Минобороны опровергло сообщения о бомбежке Россией лагеря беженцев в Сирии

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В российском военном ведомстве назвали очередным информационным вбросом сообщение американской газеты The New York Times (NYT) о якобы бомбардировке Воздушно-космическими силами (ВКС) России в августе 2019 года "лагеря беженцев" в Сирии.

"Как и полтора месяца назад, нелепые обвинения авторов фейка построены на видеоролике неизвестного происхождения с мелькающими на фоне капитальных зданий (!) "лагеря беженцев" мошенниками из "Белых касок"; кадрах синего неба, в котором должен был находиться российский самолет и обрывках русских фраз, якобы принадлежащих летчикам ВКС России", - заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В материале подчеркивается, отметил генерал, что журналисты NYT приложили титанические усилия на "расшифровку" в течение многих месяцев переговоров российских летчиков в Сирии.

Конашенков "к разочарованию заказчиков данного фейка" напомнил, что пилоты российских бомбардировщиков не озвучивают в открытом радиоэфире информацию о координатах целей и не докладывают о выполнении боевых задач.

"С учетом данного факта, все остальные притянутые редакцией (NYT - ИФ) псевдодоказательства - примитивны, беспредметны, и по-русски называются: "пальцем в небо", - отметил представитель Минобороны. По словам генерала, остается загадкой, на что действительно потратили "долгие месяцы и редакционные деньги журналисты NYT".

"Следует также особо подчеркнуть, что, по "совпадению" в минувшую среду 27 ноября, за несколько дней до опубликования материала (статьи NYT, опубликованной 1 декабря - ИФ), ранее прославившаяся фейками британская "Сирийская обсерватория по правам человека" неожиданно сообщила, что как раз в октябре подписала соглашение с американской газетой NYT о совместном проведении "расследований" военных преступлений в Сирии", - обратил внимание Конашенков.

"Поэтому если в связи с прошлым, октябрьским, фейком NYT мы выражали сожаление, что серьёзное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и их приспешников в "Белых касках", то в данном случае оно неуместно, - всё произошло по обоюдному согласию", - резюмировал генерал.

Как утверждает NYT в своем материале, атака на лагерь беженцев произошла 16 августа. Лагерь расположен на окраине города Хаас на северо-западе Сирии. Газета утверждает, что узнала об авиаударах ВКС РФ по лагерю от очевидцев, приславших фото и видео произошедшего, а также изучив поступившие в распоряжение редакции записи переговоров российских пилотов. В результате атаки, пишет NYT, погибло 19 человек, среди которых было четыре семьи. Одной из жертв бомбежки стала беременная женщина.