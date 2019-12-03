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Киев выразил протест Будапешту за блокировку деятельности Комиссии Украина - НАТО

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - МИД Украины пригласило посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, которому указали на неприемлемость его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства на Украине и блокировки венгерской стороной деятельности Комиссии Украина - НАТО, сообщается в понедельник вечером на странице дипведомства в Фейсбуке.

МИД Украины вркучило венгерскому послу ноту протеста. В ходе беседы, как сообщается, было подчеркнуто, что закон Украины "Об образовании" не нарушает права украинцев венгерского происхождения, а "наоборот придает им возможности лучшей самореализации на Украине, что было подтверждено Венецианской комиссией".

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных.

НАТО Украина Венгрия

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