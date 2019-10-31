Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО

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Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт снял свое вето с принятия заявления комиссии Украина-НАТО, поскольку в последний момент венгерские предложения к документу были учтены, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на венгерское госагентство MTI.

В четверг утром глава МИД Венгрии заявил, что послы НАТО и Украины приняли документ, в который "в последнюю минуту, уже после официального дедлайна", были внесены венгерские предложения.

"В конце концов наши предложения были учтены, поэтому совместное заявление решительно выступает за ущемленную венгерскую общину и призывает Украину соблюдать международные правила и стандарты международных организаций", - сказал Сийярто.

В минувшую среду на Евразийском саммите в Будапеште Сийярто сказал, что Венгрия заблокировала совместное заявление послов НАТО и Украины, поскольку ее предложения были отклонены. Он отметил, что "лишение прав меньшинства одной из стран-участниц НАТО по меньшей мере заслуживает упоминания в таком документе". Кроме того, Будапешт хотел, чтобы в заявлении содержалось положение о восстановлении этих прав.

Ранее в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил Украине о необходимости внедрить рекомендации Венецианской комиссии относительно прав меньшинств. Он отметил, что вопрос меньшинств постоянно беспокоит Венгрию - члена НАТО.

Генсек добавил, что от Украины зависит внедрение рекомендаций Венецианской комиссии, а также отметил, что услышал от украинской стороны о внедрении 6 из 7 данных рекомендаций.

В заявлении Североатлантического альянса, принятом после заседания комиссии Украина-НАТО в четверг, Киев призвали к выполнению рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании, принятому Верховной радой в сентябре 2017 года.

Резонансный закон об образовании

28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что обучение в учебных заведениях страны должно вестись на государственном языке. Однако в соответствии с программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах).

Закон вызвал резкую критику ряда государств, в том числе, России, Польши и Венгрии. В декабре 2017 года Венецианская комиссия, орган Совета Европы, консультирующий по конституционному праву, в том числе по правам меньшинств, направила Украине рекомендации, которые позволили бы сгладить проблемные моменты в законе.

В ЕС в июле призвали Украину соблюсти права нацменьшинств и имплементировать рекомендации Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании", основываясь на предметном диалоге с представителями нацменьшинств. "Мы согласились с необходимостью гарантировать уважение уже имеющихся прав представителей национальных меньшинств, как это указано в конвенциях ООН и Совета Европы и связанных протоколах; обеспечить недискриминацию лиц, относящихся к меньшинствам, и уважать разнообразие", - говорилось в совместном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

В частности, в ЕС призвали Киев принять законодательство, продлевающее переходный период до 2023 года и регламентирующее нераспространение ст.7 этого закона, касающейся языка образования, на частные школы.