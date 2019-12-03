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Число погибших в ДТП c автобусом в Казахстане увеличилось до восьми человек

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Число жертв ДТП с пассажирским автобусом на трассе Кумколь-Кызылорда в Казахстане увеличилось до восьми человек, сообщил журналистам заместитель председателя комитета административной полиции МВД Жанат Абдрахманов.

Автобус перевозил сотрудников нефтяной компании, ехавших на работу. В салоне не было детей.

На месте происшествия работают сотрудники местных исполнительных органов и ЧС.

Глава МВД Ерлан Тургумбаев сказал журналистам, что ДТП произошло, скорее всего, из-за гололеда. До вторника в районе трассы было потепление и шли дожди. Из-за резкого похолодания ночью на дороге образовался лед. Ее частично перекрыли, на опасных участках выставили предупреждающие знаки.

Утром во вторник на трассе Кызылорда-Кумколь в 85 км от Кызылорды из-за гололедицы опрокинулся пассажирский автобус, в салоне которого находились 35 человек. Пострадавшие с различными травмами доставлены в больницы.

На базе ДЧС Кызылординской области организован оперативный штаб, в Комитете по ЧС открыта "горячая линия".

Казахстан

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