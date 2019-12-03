Доклад комитета по разведке в рамках процедуры импичмента Трампа обнародуют во вторник

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Комитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Адам Шифф сообщил, что доклад комитета по результатам расследования в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет обнародован во вторник.

"Мы вносим последние штрихи в доклад, который будет выпущен завтра", - сказал демократ Адам Шифф телеканалу MSNBC в понедельник вечером.

Ожидается, что комитет, контролируемый демократами, проголосует за утверждение доклада во вторник вечером.

Копии доклада были членам розданы членам комитета для ознакомления в понедельник вечером. Члены комитета заявили журналистам, что на период ознакомления - до вечера вторника - им запрещено разглашать содержание документа.

В среду начинаются слушания в рамках процедуры импичмента в Юридическом комитете Палаты представителей. Они пройдут в присутствии четырех юристов, которые должны определить конституционные основания отстранения президента США от должности.

В то же время, как сообщили СМИ, республиканцы подготовили свой доклад, отвергающий утверждения демократов о том, что Трамп злоупотреблял служебным положением в своих отношениях с Украиной. Этот документ был подготовлен в ответ на доклад демократов.

"Представленные доказательства не подтверждают ни одного из утверждений демократов, и ни один из свидетелей демократов не привел доказательств, того, что имело место преступление или же серьезный проступок", - говорится в копии доклада, с которым удалось ознакомиться CNN.

В докладе республиканцев отмечается, что у Трампа действительно есть опасения, касающиеся деятельности на Украине Джо Байдена в бытность вице-президентом, а также его сына Хантера, бывшего в руководстве украинской компании Burisma.

Подчеркивается, что президент не оказывал какого-либо давления на руководство Украины с целью начала расследования в отношении Burisma и Байденов, что подтвердил и сам президент Украины Владимир Зеленский.

В документе республиканцев также утверждается, что есть "неоспоримые доказательства того, что высокопоставленные украинские правительственные чиновники выступали против президента Трампа на выборах 2016 года и делали это публично".

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

Трамп по пути в Лондон на саммит НАТО ознакомился с подготовленным республиканцами докладом, отвергающим обвинения демократов по импичменту, и остался доволен, о чем написал в своем твиттере.