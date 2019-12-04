Дипломаты РФ сообщили о невыдаче виз США делегации федерального казначейства
США также воспрепятствовали визиту директора департамента МИД РФ Мальгинова
Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - США не выдали въездные визы делегации Федерального казначейства для участия в конференции по аудиту 3 декабря, а также воспрепятствовали визиту директора департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова, сообщили в Посольстве РФ в Вашингтоне.
"Совсем недавно визы не получила делегация нашего Федерального казначейства, которая должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии", - говорится в распространенном сообщении российской дипмиссии.
Отмечается, что "госдеп также воспрепятствовал посещению Молодежного форума в Нью-Йорке 28-29 ноября 2019 г. директором Департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом О.Мальгиновым".