Что случилось этой ночью: среда, 4 декабря

В Перми мужчина открыл огонь по прохожим из окна квартиры, делегации РФ не выдали американские визы для посещения конференции, газ взорвался в жилом доме под Белгородом

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Житель Перми открыл из ружья огонь по прохожим из окна квартиры. Источник "Интерфакса" сообщил, что он, по всей видимости, находился под воздействием сильнодействующих веществ. Погибла проходившая мимо женщина, ранены прибывшие на место полицейские. Стрелка задержали сотрудники вневедомственной охраны, он доставлен в отделение полиции.

- Дипломаты РФ сообщили о невыдаче виз США делегации федерального казначейства. Делегация должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии. Также из-за проблем с визой не посетил Молодежный форум в Нью-Йорке директор Департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов. Кроме того, посольство РФ в США напомнило, что Москва так и не получила ответы от Вашингтона, почему российская делегация не получила визы на ГА ООН.

- Газ взорвался в жилом доме под Белгородом. Взрыв произошел в четырехэтажном доме, причиной мог стать взрыв котла в одной из квартир на первом этаже. В результате инцидента пострадали шесть человек, под завалами спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1983 г.р. СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- До 10 человек пострадали в ДТП в Подмосковье. Междугородний автобус столкнулся с грузовиком на 24 км трассы М-1 в Одинцовском районе. Всего автобус перевозил порядка 50 пассажиров.

- США сочли грядущее завершение строительства "Северного потока 2" ударом по Украине. "Это станет еще одним инструментом Кремля, который позволит использовать энергетические ресурсы, чтобы разделить Европу и дестабилизировать Украину", - считает помощник госсекретаря США Кристофер Форд. Он отметил, что в настоящий момент Вашингтону удалось лишь замедлить строительство трубопровода, но не остановить.

- Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили посты в Alphabet. По их мнению, пришло время упростить структуру управления компанией. Гендиректором холдинга станет Сундар Пичаи, нынешний гендиректор Google.