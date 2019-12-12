Американский подросток спасся из машины, тонущей в реке, с помощью Siri

Фото: АР/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Американский подросток, машина которого вылетела с дороги и упала в реку, смог позвать на помощь благодаря голосовому помощнику Siri, установленному на его iPhone, пишет в четверг издание The Sun.

По данным газеты, инцидент произошел в районе города Мейсон-Сити в штате Айова. 18-летний Гаэль Сальседо (Gael Salcedo) ехал в колледж на своем джипе, когда его машина заскользила на обледеневшей трассе и вылетела с дороги, упав в реку. Вода там уже замерзла, но автомобиль пробил лед и стал погружаться в реку.

По словам Сальседо, в панике он не смог найти свой iPhone в машине, чтобы позвонить спасателям, поэтому он прокричал помощнику Siri команду "Siri, набери 911 (телефон для вызова экстренных служб в США - ИФ)". После этого Siri активизировался, издал звуковой сигнал и подросток смог найти телефон.

По его вызову к месту ЧП приехали пожарные из Мейсон-Сити, которые оперативно вызволили американца из тонущей машины. Сальседо доставили в больницу в шоковом состоянии и отпустили два часа спустя.