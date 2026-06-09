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Apple представила ИИ-версию Siri

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. в ходе своей ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (WWDC) представила ИИ-версию голосового помощника Siri.

Новая разработка создана в сотрудничестве с Google и с помощью пользовательских данных может отвечать на более сложные вопросы и выполнять задания, пишет The Wall Street Journal.

Руководители Apple показали, как Siri AI покупает билеты на концерт, планирует мероприятия, определяет объекты на фотографиях и взаимодействует с ними.

Компания обновила внешний вид и голос Siri, позволив пользователям настраивать экспрессивность и скорость речи.

Доступность нового функционала будет ограничена ценовыми и географическими факторами, а также возможностями устройства, отмечает WSJ.

На функции вроде генерации изображений, для которых нужны более мощные серверы, установлены суточные лимиты использования, однако расширенный доступ можно купить в составе подписки iCloud+, заявил руководитель разработки программного обеспечения Apple Крейг Федериги.

Siri AI вначале будет недоступна на iPhone и iPad в ЕС, а в Китае новыми ИИ-функциями нельзя будет пользоваться, пока компания работает с регуляторными требованиями.

Некоторые из наиболее продвинутых функций предназначены только для iPhone, iPad и Mac с новейшими чипами.

Apple также представила macOS 27, которая будет называться Golden Gate. Сначала ее бета-версия будет доступна разработчикам, в следующем месяце - неограниченному кругу лиц. Полноценная операционная система выйдет осенью. Siri AI на английском станет доступна в этом году, говорится на сайте компании.

Акции Apple дешевеют на 0,3% в ходе предварительных торгов во вторник, а накануне по окончании презентации закрылись падением на 1,9%. Несмотря на высокие ожидания, компания, как пишет WSJ, не представила шокирующих, неожиданных функций Siri.

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