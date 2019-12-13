Зеленский предложил упростить получение гражданства Украины для политбеженцев из РФ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", предусматривающий, в частности, упрощение получения украинского гражданства для политических беженцев из России и военнослужащих-контратников ВСУ.

Документ предлагает освобождать контрактников ВСУ от обязанности подавать обязательство прекратить иностранное гражданство при получении ими украинского паспорта. Им нужно лишь предоставить декларацию об отказе от иностранного гражданства, сообщается на официальном сайте главы украинского государства в пятницу.

Аналогичные условия получения украинского гражданства, согласно законопроекту, предоставляются и лицам, являющимся "гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и пострадавшими в своей стране от преследований". Украина официально признала Россию "страной-оккупантом" в 2018 году, обвинив в захвате части территории Донбасса.

Кроме того, проект закона предлагает расширить круг лиц, которые могут получить украинский паспорт по территориальному происхождению; сократить перечень независящих от иностранца причин, почему он не смог получить документ о прекращении иностранного гражданства; пересмотреть основания для лишения гражданства Украины; уточнить основания отмены решения об оформлении приобретения гражданства и другие вопросы.

Законопроектом также предлагается изменить ряд законов Украины, обязав предоставлять декларацию об отсутствии иностранного гражданства претендентов на чиновничьи должности, на работу в органах местного самоуправления, на службу в правоохранительных органах и тому подобное.

Августовский указ Зеленского

Как сообщалось, 13 августа Зеленский подписал указ №594/2019 "Вопрос упрощения получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами РФ, подвергшихся преследованиям по политическим убеждениям", который предоставил россиянам, подвергшимся политическим преследованиям на родине, право получить украинский паспорт.

Указом перечень документов, подающихся для принятия в гражданство Украины, расширен декларацией об отказе от гражданства РФ вместе с документом, подтверждающим преследования за политические убеждения (справка Министерства иностранных дел Украины, диппредставительства или консульского учреждения Украины). Также в этот перечень внесена декларация об отказе от иностранного гражданства лица, проходившего военную службу в ВСУ по контакту, участвовавшего в АТО и получившего государственную награду.

Кроме того, в число документов, которые представляются для оформления приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению и для восстановления украинского гражданства, включена декларация об отказе лица, являющегося гражданином РФ и подвергшегося преследованиям по политическим убеждениям в своей стране, от иностранного гражданства вместе с документом, подтверждающим такое преследования.

От необходимости представления обязательства прекратить свое иностранное гражданство освобождаются лица, проходящие службу в ВСУ и имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной, или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес (сдерживающие вооруженную агрессию РФ в Донецкой и Луганской областях) и обращающиеся за приобретением гражданства Украины.

Согласно указу, Кабмин должен был внести на рассмотрение Верховной рады законопроект, направленный на упрощение порядка приобретения гражданства Украины этими категориями лиц, а также законопроект о порядке предоставления убежища.

"Паспортные войны" Москвы и Киева

В апреле 2019 года после победы на выборах президента Украины Зеленский, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина об идее предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке всем желающим гражданам Украины, сказал, что "не бы советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ".

Как заявил Зеленский, "украинцы - это свободные люди в свободной стране, независимой, суверенной и неделимой, а гражданство Украины - это свобода, достоинство и честь". "Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу", - подчеркнул он.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Позднее Путин заявил на пресс-конференции: "Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем вот такой способ получения нашего гражданства. (...) Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство".

Зеленский в начале мая пообещал скорый ответ на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса.