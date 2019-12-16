Два беспилотника США 12 часов вели разведку у западных границ России

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Два стратегических беспилотных летательных аппарата ВВС США Global Hawk в понедельник совершили многочасовые разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Дальние беспилотники ВВС США вылетели с авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия. После перелета дронов над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и Польшей один из них - RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 - с 06:00 мск курсировал вдоль севера Калининградской области, выполняя полет в воздушном пространстве Литвы. Временами американский дрон, способный вести воздушную разведку на большую глубину территории противника, приближался к границам области на расстояние менее 40 км.

Тем временем, второй дальний беспилотник ВВС США - RQ-4A Global Hawk с позывным FIXER10 - подлетев через три с половиной часа после своего "напарника" к российским рубежам, выполнял задание над международными водами Балтики к северо-западу от морской границы Калининградской области.

Первый беспилотник ВВС США провел у российских границ в общей сложности 16 часов, второй - около 12. Полеты осуществлялись на высоте 16 тысяч метров. Задействование одновременно двух американских разведывательных дронов для выполнения задач вблизи российских границ впервые было зафиксировано 19 ноября. Аналогичные полеты пары дронов были совершены 21, 26, 29, 30 ноября и 2 декабря.

В понедельник у границ России в регионе Балтики был также замечен стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V. Вылетев с авиабазы Милденхолл в Великобритании, он совершил пролеты вдоль границ Калининградской области, северо-запада Белоруссии, а также Псковской и Ленинградской областей. Полет осуществлялся в воздушном пространстве над международными водами Балтийского моря, над Литвой, Латвией, Эстонией и Польшей.