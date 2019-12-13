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Глава кабмина Шотландии собралась провести новый референдум о независимости

Глава кабмина Шотландии собралась провести новый референдум о независимости
Первый министр Шотландии Никола Стерджен
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стерджен заявила, что высокие результаты партии на британских выборах убедили ее провести новый референдум о независимости, сообщает "Би-би-си".

"Потрясающая победа на выборах прошлой ночью для SNP возрождает, усиливает и укрепляет мандат, который предлагает народу Шотландии выбор в отношении его будущего", - заявила Стерджен, выступая в Эдинбурге.

Консерваторы согласно почти окончательным итогам выборов в Великобритании получили более половины мест (364) в палате общин. На втором месте, с большим отставанием, идут лейбористы (203). Шотландская национальная партия - на третьем месте с 48 местами: это на 13 больше, чем по итогам выборов 2017 года.

По мнению Стерджен, результаты парламентских выборов в Великобритании ясно показали, что шотландцы не хотят выходить из ЕС. Такой вывод она сделала, когда увидела, что в Шотландии ее партия одержала победу над победителями британских выборов: выступающими за Brexit консерваторами.

Стерджен заверила, что осознает, что не все, кто отдал за нее голоса, хотят независимости от Великобритании. Однако при этом она подчеркнула, что в любом случае вопрос о будущем Шотландии должны решать именно ее жители.

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводили референдум о независимости от Великобритании, и тогда сторонники независимости проиграли. В конце марта 2017 года парламент Шотландии проголосовал за проведение второго референдума.

Шотландия Великобритания Никола Стерджен

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