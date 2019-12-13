Корбин останется во главе лейбористов до выборов нового лидера

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Лидер лейбористов Джереми Корбин согласен уйти в отставку, но останется во главе партии до тех пор, пока не будет избран новый лидер. Он сказал это журналистам после поражения на парламентских выборах, передает ВВС News.

По его словам, он сделал все, чтобы привести лейбористов ко власти, принес извинения 59 соратникам, потерявшим места в парламенте, и заявил, что на результатах выборов сказался Brexit. Он сказал, что весьма опечален итогами голосования и что это худший результат для его партии за 80 лет.

Когда пройдут выборы лидера лейбористов, Корбин не уточнил, но дал понять, что исполнительный комитет партии должен собраться в начале 2020 года, отмечает Mirror. После выборов некоторые влиятельные лейбористы уже призвали его уйти с поста лидера партии.

На выборах 12 декабря тори получили 364 места в парламенте из 650, это на 47 больше, чем у них было. У лейбористов осталось 203 мандата. Шотландская национальная партия улучшила свои позици и получила 48 мест вместо 35. Либерал-демократы потеряли один мандат и сохранили 11 мест.

Сам Корбин прошел в парламент, он намерен остаться депутатом от лондонского округа Ислингтон.

Политику 70 лет. Он руководил партией с 2015 года.