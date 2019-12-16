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В ливанской столице продолжаются столкновения демонстрантов с полицией

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Акции протеста, сопровождаемые столкновениями демонстрантов с силами правопорядка, продолжаются в центре Бейрута, сообщают СМИ с места событий.

Тысячи демонстрантов собрались в воскресенье вечером у здания парламента, где проходят консультации по назначению нового премьер-министра страны. Участники протестов забрасывали полицейских, охраняющих парламент, бутылками с водой, камнями, петардами, полиция применила слезоточивый газ.

В субботу в результате аналогичных столкновений пострадали несколько десятков человек. По данным сотрудников службы гражданской обороны города, в больницы были доставлены 36 человек, 54 раненым помощь была оказана на месте.

Министр внутренних дела Ливана Рая эль-Хасан распорядилась провести "быстрое и прозрачное расследование" действий полиции, которые привели к ранениям протестантов.

Массовые протесты в Ливане начались в октябре на фоне тяжелого экономического положения в стране с требованиями смены коррумпированного и не способного решать задачи правительства. Несмотря на отставку правительства премьера Саада Харири, протесты продолжаются.

Ливан Бейрут

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