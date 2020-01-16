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В ходе беспорядков у посольства РФ в Бейруте дипломаты не пострадали

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Здание российского диппредставительства в Бейруте оказалось в эпицентре столкновений между полицией и протестующими, но дипломаты не пострадали, сообщил в эфире канала "Россия-24" советник-посланник посольства РФ в Ливане Вячеслав Махсудов.

"Группа протестующих пришла для того, чтобы устроить публичную акцию возле штаб-квартиры местной полиции. Мы находимся в непосредственной близости от здания МВД, поэтому мы попали в эпицентр. Полиция применяла слезоточивый газ. Ущерб зданию посольства не нанесен. Пострадавших у нас нет", - сказал он.

Как уточнил Махсудов, протестующие не предпринимают новых попыток спровоцировать полицейских.

Акции протеста продолжаются в Ливане с октября: протестующие недовольны стагнацией экономики, ростом цен, высоким уровнем безработицы и коррупцией в правительстве. Неоднократно происходили беспорядки с участием протестующих, сил безопасности, а также двух главных шиитских сил Ливана - "Хезболлы" и партии "Амаль".

Бейрут Россия Ливан

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