Что случилось этой ночью: понедельник, 16 декабря

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– США выдворили двух китайских дипломатов за попытку шпионажа. Это первый подобный инцидент за 30 лет. Китайские дипломаты с женами попытались попасть на базу сил специального назначения.

– Силам Хафтара осталось пройти 10 км до центра Триполи. Генерал Хафтар поставил цель захватить столицу Ливии, которую удерживают силы ООН. Большая часть города остается без освещения.

– Джулиани обнародовал отчет о поездке на Украину. Адвокат Трампа собирал информацию, которая относится к импичменту. По информации Джулиани, президент США не нарушил закон.

– Самолет "Москва-Гонконг" вернули из-за плохого самочувствия пассажира. Предположительно, пассажир злоупотребил алкоголем. Самолету пришлось некоторое время вырабатывать топливо, чтобы садиться без превышения массы.