Британские парламентарии решили обнародовать "российский доклад" 22 июля

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Доклад о предполагаемом влиянии России на британскую политику будет обнародован в следующую среду, 22 июля, сообщает в четверг издание The Independent со ссылкой на заявление комитета по безопасности и разведке палаты общин парламента Великобритании.

Такое решение было принято на первой встрече членов нового комитета. "Сегодня утром комитет единодушно согласился на то, что он опубликует подготовленный его предшественниками доклад по России до того, как палата общин отправится в летние отпуска", - отмечается в заявлении.

Ранее на этой неделе влиятельный представитель лейбористов в британском парламенте Киван Джонс заявил, что причин для отсрочки затянувшейся публикации так называемого российского доклада на следующей неделе нет.

Парламентский доклад о предполагаемых попытках России оказать влияние на британскую политику был подготовлен еще в ноябре прошлого года, но его публикацию неоднократно откладывали. За это премьер-министра Британии Бориса Джонсона неоднократно критиковали. Джонсон ознакомился с докладом еще в декабре 2019 года и дал "зеленый свет" на его обнародование.

Однако доклад так и не был обнародован, поскольку новый комитет по вопросам безопасности и разведки не был собран даже спустя более чем полгода после выборов, которые состоялись в декабре прошлого года. Основная работа комитета заключается в оценке деятельности разведывательных агентств MI-5 и MI-6, а также Центра правительственной связи, спецслужбы Великобритании, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии. Комитет отчитывается напрямую премьер-министру, а не парламенту.

Ранее Джонсон уверял, что у него нет никаких доказательств того, что Россия вмешивалась в британскую политику.