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Верховный суд Швейцарии не стал отменять компенсации "Укрнафте" за активы в Крыму

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО "Укрнафта" по крымским активам компании.

"Решение Верховного суда Швейцарии от 12 декабря 2019 года является окончательным и обжалованию не подлежит", - отмечается в пресс-релизе компании.

Кроме того, суд обязал РФ выплатить "Укрнафте" 155 тысяч швейцарских франков судебных расходов.

В 2014 году "Укрнафта" утратила права собственности на 16 автозаправочных станций. Компания, опираясь на договор между кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года, подала жалобу в Международный арбитражный суд (Женева), который определил Швейцарию в качестве места арбитража.

Международный арбитражный суд 12 апреля 2019 года присудил взыскать с Российской Федерации в пользу "Укрнафты" $44,4 млн компенсации за активы компании в Крыму.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций.

Швеция Укрнафта

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