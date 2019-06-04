Россия обжаловала в суде Швейцарии решения по украинским искам за Крым

Фото: ТАСС, Сергей Мальгавко

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия обжаловала арбитражные решения по искам украинских компаний за Крым, сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

"27 мая Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний "Укрнафта", "Стабил" и других. 31 мая суд подтвердил получение заявлений", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем "Интерфакс".

В документе подчеркивает, что в заявлениях об отмене Россия привела развернутые аргументы, которые подтверждают неправомерность вынесенных арбитражными трибуналами решений.

"Во-первых, арбитры вынесли решения в пользу истцов, не установив, что полуостров Крым является суверенной территорией России. Тем не менее, Трибунал постановил, что Россия несет ответственность в соответствии с нормами двустороннего соглашения между Россией и Украиной", - говорится в пресс-релизе.

Также, отметили в Минюсте, "инвестиции истцов были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захваты и незаконную приватизацию".

Сколько хочет взыскать арбитраж

16 апреля Международный арбитражный суд (Женева) вынес решение взыскать с РФ в пользу ПАО "Укрнафта" $44,4 млн компенсации за экспроприацию имущества компании в Крыму после присоединения полуострова к России.

В пресс-службе Минюста тогда "Интерфаксу" заявили, что Россия считает неправомочным это решение в связи с отсутствием у инстанции юрисдикции по данному иску и намерена его обжаловать.

После присоединения в 2014 году Крыма к РФ "Укрнафта" утратила права собственности на 16 автозаправочных станций. Компания, опираясь на договор между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года, подала жалобу в Международный арбитражный суд, который определил Швейцарию в качестве места арбитража.