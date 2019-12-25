Угроза обрушения сводов Нотр-Дама еще не миновала

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Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Своды Собора Парижской Богоматери могут обрушиться из-за строительных лесов, установленных в здании еще до пожара. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.

"Сегодня мы можем сказать, что существует 50% вероятность того, что его сохранят. Также есть и 50% вероятность того, что строительные леса рухнут на три свода, поэтому, как видите, здание все еще не очень надежно", - рассказал Шове агентству.

"Нам нужно полностью извлечь строительные леса для того, чтобы сохранить здание. Получается, реставрацию собора начнем, скорее всего, не раньше 2021 года", - добавил Шове.

Как отмечается, будет трудно достать оставшиеся технические сооружения, необходимые реставраторам, так чтобы не нанести зданию еще больший ущерб.

Ранее сообщалось, что в Соборе Парижской Богоматери впервые более чем за два столетия не проводили рождественскую службу.

По данным AP, рождественская служба была перенесена в Сен-Жермен-л'Осеруа - средневековую церковь Парижа близ Лувра.

Как отмечается, в церковь перенесены некоторые элементы собора, в частности, знаменитая готическая скульптура Богоматери с младенцем Иисусом на руках, которая чудом уцелела после пожара.

Службу провел настоятель собора. Месса сопровождалось песнопениями в исполнении хора Нотр-Дама.

Ранее в этом году в министерстве культуры Франции заявляли, что восстановительные работы в соборе не начнутся до следующего года.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь ставил задачей завершить реставрацию в течение следующих пяти лет, однако архитекторы отмечают, что это маловероятно.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.