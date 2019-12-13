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Лукашенко допустил проведение новых переговоров с Россией по "больным вопросам"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает еще нескольких раундов переговоров с Россией по "больным вопросам".

На встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов в Минске в пятницу Лукашенко напомнил, что 20 декабря планирует встретиться в Петербурге с российским коллегой Владимиром Путиным. После этого, возможно, пройдут еще несколько раундов переговоров с РФ, допустил белорусский лидер.

10 декабря Лукашенко говорил, что рассчитывает до конца 2019 года встретиться с Путиным, а также с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, чтобы окончательно расставить точки над "i" по важнейшим вопросам интеграции двух стран.

Последний раз Лукашенко проводил переговоры с Путиным 7 декабря в Сочи. Встреча по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства продлилась более пяти часов. После встречи президентов 7 декабря несогласованными остаются 8 из 31 "дорожной карты" по углубленной интеграции.

Планируется, что все интеграционные "дорожные карты" вступят в силу с 1 января 2021 года.

Как сообщалось, Белоруссия и Россия в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, с белорусской - министр экономики Дмитрий Крутой.

В настоящее время Москва и Минск ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства.

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин

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