Россия и Китай заблокировали западный проект резолюции по сирийской гумпомощи

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Китай в пятницу заветировали проект резолюции "гуманитарной тройки" в Совете Безопасности - Бельгии, Германии и Кувейта - о продлении на год трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи Сирии.

За проект выступили 13 стран, однако обладающие правом вето постпреды РФ и КНР проголосовали "против". Ранее в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западный проект резолюции неприемлем для России, так как он имеет мало отношения к реальной ситуации в Сирии.

"Принимаемая из года в год резолюция устарела и не учитывает тех изменений, которые произошли в Сирии с 2014, когда впервые принималась резолюция 2165", - отметил он.

Россия внесла свой проект документа по Сирии 16 декабря. Проект резолюции предлагает продление трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи сирийцам на полгода, оставив на границе два пункта пропуска из четырех. Кроме того, документ предполагает усиление отчетности о предоставляемой помощи.

Западный проект резолюции "гуманитарной тройки" на ту же тему предполагает продление на год трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи сирийцам под контролем ООН и без необходимости получения разрешения от Дамаска.

Позднее в пятницу стало известно, что Совет Безопасности ООН отклонил российский проект резолюции по трансграничной гуманитарной помощи Сирии. За проект выступили пять стран, против - шесть, включая США и Великобританию. Наконец, еще четыре страны воздержались.

В заявлении, размещенном на сайте ООН, отмечается, что разрешение на трансграничные поставки истекает в январе, таким образом, гуманитарные организации могут лишиться возможности поставлять грузы с помощью из-за границы.

Ранее заместитель Координатора чрезвычайной помощи ООН Урсула Мюллер заявила, что "без трансграничных поставок гуманитарных грузов в Сирию многих жителей этой страны ждет голод, болезни и смерть". Она отметила, что порядка 11 млн человек в Сирии нуждаются в поддержке, из них 5 млн - остро.

"Я призываю все стороны конфликта - государства и вооруженные группы - обеспечить защиту мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры, а также беспрепятственный гуманитарный доступ к нуждающимся", - сказала Мюллер.