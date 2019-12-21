Россия привезла гуманитарную помощь в сирийскую Эль-Хамидию

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные оказали гуманитарную помощь сирийцам в лагере беженцев в Эль-Хамидии (провинция Тартус). Эти люди бежали от боевиков из Идлибской зоны деэскалации через организованный гуманитарный коридор в Абу-эд-Духуре.

Как рассказали журналистам в Центре по применению враждующих сторон (ЦПВС), всего было роздано 250 продуктовых наборов общей массой около 1,5 тонн. В ЦПВС уточнили, что эта акция проходит впервые.

За время работы в Сирии военнослужащие ЦПВС провели более 2 тысяч гуманитарных акций, раздали почти 6 тыс. тонн продовольствия.