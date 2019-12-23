Оппозиционера в Белоруссии будут судить из-за акции против интеграции с РФ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Сопредседателя оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павла Северинца вызывают в суд за призыв к участию в несанкционированной акции протеста 7 декабря нынешнего года в Минске.

"В четверг, 26 декабря, во Фрунзенском суде меня будут судить за призыв к первой акции в защиту независимости - 7 декабря", - написал Северинец в понедельник в фейсбуке. Ранее Северинец уже был приговорен к 15 суткам ареста за организацию акции протеста в тот день, но пока не отбывал наказание.

Северинец также отметил, что против него составлены протоколы за призывы участвовать, а также за участие и организацию аналогичных акций 8, 20 и 21 декабря. "Если за каждый протокол будет 15 суток, сидеть мне ровненько до Чернобыльского шляха 2020 года (ежегодное шествие белорусской оппозиции, традиционно проводится в конце апреля - ИФ)", - посетовал политик.

7, 8, 20 и 21 декабря в центре Минска на фоне переговоров президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина прошли несанкционированные акции против углубления интеграции двух стран. Мероприятия прошли без задержаний со стороны правоохранительных органов.

В настоящее время Россия и Белоруссия ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий для создания союзного государства. Планируется, что все интеграционные дорожные карты вступят в силу с 1 января 2021 года.