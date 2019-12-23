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Число погибших в Афганистане в 2019 году военнослужащих США возросло до 20

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли на себя ответственность за теракт, спровоцировавший гибель американского военнослужащего на северо-востоке Афганистана, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Талибы устроили взрыв на дороге в провинции Кундуз, в результате которого погиб военнослужащий США.

Агентство указывает, что в общей сложности с начала 2019 года в Афганистане погибли не менее 20 американских военнослужащих. Для США 2019 год стал рекордным по потерям за последние пять лет.

Ранее в декабре американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп в скором времени может объявить о выводе из Афганистана примерно 4 тыс. американских военнослужащих.

В настоящее время в Афганистане размещены порядка 12-13 тыс. американских военнослужащих, из которых 5 тыс. участвуют в контртеррористических операциях. Когда именно начнется вывод военных, неизвестно, но этот процесс займет примерно "пару месяцев", и в Афганистане останутся примерно 8-9 тыс. военнослужащих.

США Афганистан

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