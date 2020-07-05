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Amnesty International заявила, что белорусского оппозиционера Северинца держат в карцере

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Международная правозащитная организация Amnesty International объявила акцию срочной помощи по освобождению белорусского оппозиционера Павла Северинца, арестованного 7 июня. Об этом сообщается на странице организации.

Правозащитники заявляют, что сопредседателя партии "Белорусская христианская демократия" держат в карцере, не дают встретиться с адвокатом. "Из достоверных источников нам стало известно о жестоком обращении под стражей с ветераном белорусской оппозиции Павлом Северинцем, которого арестовали 7 июня. Павел Северинец - узник совести, которого следует немедленно освободить безо всяких условий, а до тех пор гарантировать его безопасность и неприкосновенность. Присоединяйтесь к нашей акции срочной помощи, чтобы добиться его освобождения", - говорится на сайте организации.

Так, Amnesty International призывает направлять письма с требованиями освободить Северинца на адрес генерального прокурора Белоруссии Александра Канюка. Для этого на сайте размещен образец письма, которым можно воспользоваться, скачав PDF-файл, либо написать обращение своими словами.

Организация обращается к властям Белоруссии с призывом "немедленно прекратить эскалацию атак на права человека, освободить всех удерживаемых под стражей исключительно за мирное пользование правами, а также привлечь к ответственности всех виновных в нарушениях прав человека".

Северинец отбывает административный арест за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Сначала политику назначили 15 суток ареста, потом в его отношении были составлены два аналогичных протокола. 18 июня суд назначил Северинцу еще 15 суток административного ареста. Также сопредседатель БХД не отбыл сутки, присужденные ему ранее за участие в акциях против интеграции с Россией.

Белоруссия Павел Северинец Amnesty International

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