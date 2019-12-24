Поиск

Более 20 человек погибли в аварии с автобусом в Индонезии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 24 человека погибли и 16 получили серьезные ранения, когда пассажирский автобус упал в овраг в провинции Южная Суматра в Индонезии в ночь на понедельник, сообщает "Синьхуа".

"По последним данным, которые мы получили, 24 человека погибли, остальные получили серьезные травмы. В автобусе находилось 40 человек", - сообщил СМИ по телефону глава отдела информации агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями провинции.

Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, сказал чиновник. По его словам, число погибших может возрасти, так как многие пассажиры серьезно пострадали.

Авария произошла вечером в понедельник в округе Пагар-Алам.

Индонезия

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 24 декабря

Адвокаты Палаты представителей ищут новые статьи для импичмента Трампу

Президент Азербайджана назвал невозможным вступление в ЕС

МИД Украины передал РФ ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

МИД Украины передал РФ ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

В Бельгии арестовали коллекционера русского авангарда и его супругу

Евросоюз раскритиковал открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Оператор "Северного потока 2" сообщил о готовности газопровода на 93%

Оператор "Северного потока 2" сообщил о готовности газопровода на 93%

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
"Дизельный" скандал Volkswagen

Суд в Австралии назначил Volkswagen рекордный штраф в рамках "дизельгейта"

В Белоруссии со стрельбой задержали россиян, пробиравшихся в ЕС "за лучшей жизнью"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');