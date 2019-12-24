Более 20 человек погибли в аварии с автобусом в Индонезии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 24 человека погибли и 16 получили серьезные ранения, когда пассажирский автобус упал в овраг в провинции Южная Суматра в Индонезии в ночь на понедельник, сообщает "Синьхуа".

"По последним данным, которые мы получили, 24 человека погибли, остальные получили серьезные травмы. В автобусе находилось 40 человек", - сообщил СМИ по телефону глава отдела информации агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями провинции.

Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, сказал чиновник. По его словам, число погибших может возрасти, так как многие пассажиры серьезно пострадали.

Авария произошла вечером в понедельник в округе Пагар-Алам.