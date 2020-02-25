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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Суматры

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в акватории Индийского океана в 34 км к югу от города Паданг на западном побережье острова Суматра (Индонезия), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 23:59 мск в понедельник землетрясения имел координаты -1.26 градуса южной широты и 100.28 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Суматра

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