Глава МИД КНР назвал российско-китайские отношения примером для других стран

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Российско-китайские отношения являются образцом отношений между двумя странами, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"В сегодняшнем мире российско-китайские отношения являются самыми прочными, тесными и стабильными отношениями между двумя станами", - сказал дипломат в интервью китайскому центральному телевидению. Он отметил, что их можно считать "образцом мирного дружественного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества".

"Китайско-российские отношения вошли в новый исторический этап. Они заняли новые позиции, достигли новых прорывов в практическом сотрудничестве, новых успехов в дружеском обмене и стратегическом сотрудничестве, которое выходит на новый уровень", - подчеркнул глава МИД КНР

Он, коснувшись китайско-американских отношений, заявил, что введенные США против Китая санкции в связи с ситуацией в Гонконге, попытки вмешательства в дела Синьцзян-Уйгурского района КНР и давление в экономической сфере наносят ущерб развитию двухсторонних связей.

"К сожалению, Соединенные Штаты последовательно вводили ограничения и оказывали давление на Китай в различных областях, таких, как экономика, торговля, наука и техника, а также по ряду вопросов, касающихся территориальной целостности и суверенитета Китая", - сказал Ван. По его словам, такие действия Вашингтона подорвали взаимное доверие между двумя странами, накопленное за последние 40 лет, а также негативно сказались на стабильности и развитии всего мира.

Министр отметил, что Китай выступает за урегулирование всех противоречий путем диалога на основе взаимного уважения, о чем свидетельствуют договоренности по первой части торгового соглашения между двумя странами.

Тем не менее, по его словам, "Китай будет твердо защищать свои важнейшие интересы и право на развитие, никакая сила не способна преградить народу Китая, насчитывающему 1,4 млрд человек, путь к модернизации". Ван И выразил надежду, что "Соединенные Штаты вернутся к объективному и правильному пониманию Китая".

Он заявил, что Пекин готов к активному развитию сотрудничества с европейскими странами и Евросоюзом. "Мы являемся партнерами, а не соперниками. Мы друзья, а не враги. В следующем году будет отмечаться 45-я годовщина установления дипломатических отношений между Китаем и ЕС. Китай готов усилить обмены на высоком уровне с Европой, чтобы совместно вывести китайско-европейское всеобъемлющее стратегическое партнерство на новый уровень", - сказал министр.

Глава МИД выразил уверенность, что Китай и Европа "могут обеспечить более прочную стабильность" всему миру, если будут работать вместе.