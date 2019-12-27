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Россия и Катар переходят на безвизовый режим

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Катар подписали соглашение об отмене виз, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в катарской дипмиссии.

"В пятницу в здании министерства иностранных дел Российской Федерации состоялось подписание соглашения между правительством государства Катар и правительством РФ о взаимной отмене визовых требований для граждан двух дружественных стран", - говорится в сообщении.

Соглашение подписали генеральный секретарь МИД Катара Ахмед Аль-Хаммади и спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Стороны подтвердили стремление к всемерному укреплению отношений между странами и максимальному расширению их рамок.

Таким образом, граждане каждой из стран смогут посещать другое государство без каких-либо формальностей при условии действия их заграничных паспортов на срок не менее шести месяцев.

Катар

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